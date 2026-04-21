１１連敗とドロ沼の低迷を続けるメッツでまたもリンドアをめぐるクラブハウスでの?不穏な動き?が取りざたされた。右ふくらはぎ痛でリハビリ中の主砲フアン・ソト外野手（２７）が、２１日（日本時間２２日）からのツインズ、ロッキーズ、ナショナルズとの本拠地３カードのうちのいずれかで復帰を予定。リンドア、ビシェット、セミエンらがソト不在を埋めることができず、まさに救世主としての活躍が期待されるが、一方でリンド