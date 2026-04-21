チークを入れているのに、どこか顔がぼんやり見えると感じていませんか？色や質感を変えても印象が変わらない場合、見直したいのは“位置”。チークは入れる場所ひとつで、顔全体の見え方が変わります。今っぽさと若々しさを引き出す鍵は、ズバリ「低すぎない位置に入れること」です。“低い位置”が重たく見える原因にチークを頬の下寄りに入れると、顔の重心が下がりやすくなります。落ち着いた印象を狙ったつもりでも、輪郭が間