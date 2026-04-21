ふぉ〜ゆ〜のテレ東初となる冠番組『ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜』（テレビ東京系／不定期で複数回放送予定）が、4月22日より放送スタートする。【写真】テレ東初の「ふぉ〜ゆ〜」冠番組から場面カット解禁本番組は、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルでありながら、なぜかなかなかスポットが当たりづらかった（!?）ふぉ〜ゆ〜の魅力を存分に伝えるドキュメントバラエティーだ。福田