5月15日より3章構成で順次公開される「機動警察パトレイバー」シリーズ新作『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』より、第二小隊の日常である仕事風景を切り取った新規の場面写真が一挙解禁。あわせて、出渕監督の新規コメントも到着した。【写真】保育園でレイバー隊の仕事を紹介する第二小隊本作は、2017年に製作決定が発表され、2022年にパイロットフィルムがイベントで公開、さらに2024年9月には「2026年プロジェクト