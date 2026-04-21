劇団・東京にこにこちゃん本公演『ピカソぶっ飛ばせなくて、ごめん』が、8月26日よりザ・スズナリで上演されることが決定した。【写真】アニメの収録現場が舞台東京にこにこちゃん『ドント・ルック・バック・イン・マイ・ボイス』舞台ショットをイッキ見！ゲームや漫画などの日本のポップカルチャーを題材に、怒涛のボケ数が巻き起こす「大爆笑」と、純度200％の「ハッピーエンド」で注目を集める劇団・東京にこにこちゃん。