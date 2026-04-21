新感覚エンタテインメント・パフォーマンスショー『THE ALUCARD SHOW』の新キャスト、ビジュアルが公開された。【写真】『THE ALUCARD SHOW』黒×赤のクールなビジュアル2013年、原作・構成・演出の河原雅彦が「日本から世界に発信できるハイクオリティな作品を作りたい」という想いから、音楽・ダンス・映像に溢れ、演劇でもミュージカルでもない新感覚エンタテインメント・パフォーマンスショー『THE ALUCARD SHOW』を創り出