◆米大リーグロッキーズ３―１２ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦で４打数１安打１盗塁の活躍で、連続試合出塁記録を２０１８年・秋信守に並ぶアジア選手最長で、１９２３年の“野球の神様”ベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばした。チームは前日に今季２１試合目にして初の連敗を喫していたが、「２」で止