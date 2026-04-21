社会民主党の大椿裕子氏が2026年4月20日にXを更新。党が10日に発表した「社会民主党党首選挙当選者記者会見に関する経過報告」に対して異論を唱えた。会見では「私の配慮が足りなかった」、直接謝罪は拒否問題となっているのは、6日に開票された党首選の決選投票で福島瑞穂氏が再選された後に行われた記者会見。会見には候補者である大椿氏とラサール石井参院議員も出席していたが、記者からの質問に対し、2人が回答することを司会