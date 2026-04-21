記事ポイントイクタが新製品「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック MEGURI」を2026年4月21日から受注開始北海道産広葉樹の未利用材を活用した全6種、1ケース37,000円（税別）で5月12日発売空知単板工業とノーザンフォレストによる北海道広葉樹活用プロジェクトから生まれた床材イクタから、新製品「エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロアーラスティック MEGURI」が登場します。2026年4月21日より受