２０日、中国（寿光）国際野菜科学技術博覧会を見学する来場者。（濰坊＝新華社記者／徐速絵）【新華社寿光4月21日】中国山東省寿光市で20日、第27回中国（寿光）国際野菜科学技術博覧会が開幕した。5月30日までの会期中、「グリーン（環境配慮）・科学技術・未来」をテーマに、国内外の優良な野菜品種、新たな栽培モデル、核心的な新技術を一堂に展示する。２０日、中国（寿光）国際野菜科学技術博覧会で展示された野菜。