現在の東アジアにおける地政学的景観において、日韓関係はかつての氷河期がうそのように安定した局面を迎えている。岸田文雄・尹錫悦両政権から石破茂政権へと引き継がれた融和の潮流は、現在の高市早苗首相と李在明大統領という、政治的信条を異にする両リーダーの下で「戦略的妥協」という新たな構造へと深化を遂げた。 この関係を規定する第一の次元は、共有された脅威認識に基づく不可逆的な協力システムである