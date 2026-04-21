防衛装備品の輸出をめぐり、政府は制限を大幅に緩和し、殺傷能力のある武器の輸出を原則、認めることを決めました。今後の課題について国会記者会館から中継です。日本が厳しく制限してきた殺傷能力のある装備品の輸出ルールが、きょう、大きな転換点を迎えることになります。木原稔 官房長官「自国と地域の平和を守るには、防衛装備移転をさらに推進し、同盟国・同志国の抑止力・対処力を強化することが重要です」日本の防衛