アイドルグループ「Travis Japan」の松倉海斗（28）が20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。次の目標について語った。この日はメンバーの吉澤閑也、「さや香」新山と共にゲストとして登場。MCのMEGUMIから「言える範囲で、次の『Travis Japan』の夢ってあるんですか？」と質問される一幕があった。「やっぱ、東京ドーム立ちたいなって。単独で」と告白。吉澤も「目指してますね」と真剣