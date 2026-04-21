記者会見する国民民主党の玉木代表＝21日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は21日の記者会見で、憲法改正の議論を巡り、参院選の「合区」解消を優先すべきだとの意向を強調し、党独自の条文案を作成すると表明した。「人口減少社会の中、安定的な民主主義の基盤を整える観点からの改憲パッケージを示す。国民の理解を比較的得やすい分野で、しかも与野党がそろって賛同し得るのではないか」と述べた。9条改正については「