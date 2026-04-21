大ヒット曲「パープル・レイン」などで知られるアメリカのロックミュージシャン、プリンスさんの死去から21日で10年となりました。世界の音楽シーンに大きな影響を与えたプリンス（本名プリンス・ロジャース・ネルソン）さんは2016年4月21日、アメリカ・ミネソタ州ペイスリー・パークの自宅で57歳の若さで急死しました。死因は鎮痛剤フェンタニルの過剰摂取による事故死とされています。死去直後には、ペイスリー・パークの自宅周