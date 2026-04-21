&TEAMが、本日4月21日24時24分より放送される音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）に出演する。 （関連：【画像あり】&TEAM出演本日4月21日放送の音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』より場面写真） 番組では、&TEAMの代名詞ともいえる“シンクロダンス”の難しさを、同時期にデビューしたINIの木村柾哉に直撃。そのほか、FANTASTICSのパフォーマー 世界や、s