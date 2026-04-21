スプリング・ジャパンは、東京/成田〜札幌/千歳線の夏スケジュール期間中の運航計画を更新した。運航期間は4月23日から6月28日までの一部の日。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は東京/成田発、札幌/千歳発ともに1時間45分。追加分の航空券の販売は、4月17日午後5時から開始している。■ダイヤIJ831東京/成田（07：20）〜札幌/千歳（09：05）／4月23日、5月1日〜6日・16日・22日・29日、6月5日・12日・14日・19