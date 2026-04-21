アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」で、リブ・マックスと提携し、4月15日から掲載を開始した。当初、リブマックスリゾート伊豆下田、リブマックスリゾート加賀山代、リブマックスリゾート夕日ヶ浦木津温泉、リブマックスリゾート京丹後シーフロントの4軒の掲載を開始した。全国の「ホテルリブマックス」「リブマックスリゾート」などのホテルを順次掲載する。「ふるなびトラベ