ソフトバンクは、4月と5月の「スーパーPayPayクーポン」の対象加盟店を発表した。ソフトバンクユーザーはPayPayでの支払いで、追加のPayPayポイントが還元される。 4月の対象店舗は、ジーユーやCoke ON、Yahoo!ショッピングなど。5月は、ウエルシアやダイソーなどが対象。セブン-イレブンキャンペーンは毎月開催されている。 ポイントの付与率や付与上限、