タレントの柳原可奈子さんは4月20日、自身のInstagramを更新。「おかげさまで新生活にもちょっぴり慣れてきました」と近況を報告すると共に、子どものために作った彩り豊かな手料理を公開しました。【写真】柳原可奈子が子どものために作った“トラさんハヤシライス”「これは子どもも飛びつくなー」柳原さんは「今夜のメインは、ターメリックライスでトラさんにしたハヤシライス」とつづり、1枚の写真を公開。ターメリックライス