門別はファームで腕をぶしている（C）産経新聞社現在リーグ2位の阪神では2軍で無双している若手投手にも注目が高まっている。高卒4年目シーズンとなる左腕の門別啓人は今季開幕1軍入りは逃したが、ファームではここまで5試合に登板、防御率0・38。先発登板した3試合では19イニング無失点を継続中と無双投球を続けている。【動画】メジャーの強打者をねじ伏せた！ 阪神・門別の快投ハイライト入団時から高い潜在能力が認めら