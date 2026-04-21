俳優の真木よう子さんは4月20日、自身のInstagramを更新。0歳の娘とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】真木よう子＆0歳娘のツーショット「おもちゃにされてる！」真木さんは「母とはなんぞやという定義から始めなくては、、、」とつづり、1枚の写真を投稿。真木さんの顔の上に、娘のむちむちな脚が乗っかっているショットです。顔がゆがんでいるだけでなく、髪もぐちゃぐちゃにされています。とても貴重な母親