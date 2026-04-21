ビッグボーイジャパンが展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、4月23日に「宇治抹茶のファッジサンデー」などデザート4品を発売する。「宇治抹茶のファッジサンデー」「宇治抹茶のファッジサンデー」は、ほんのり温かいブラウニーに、宇治抹茶を使用した抹茶アイスをのせ、ホワイトチョコ、ホイップ、ナッツ、チェリーをトッピングしたデザート。温かいブラウニーとほろ苦く冷た