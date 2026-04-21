料理愛好家の平野レミ（79）が21日、都内で行われたヨード卵・光 新CM発表会に登場。同席したお笑いコンビのバイきんぐ・小峠英二（49）に対し“頭イジり”を連発した。【写真】頭の形が“酷似”、「光」のシールを額に付けて登場した小峠英二平野はイベントで、“3.5分クッキング”として卵を使った料理を作った。その最中、隣にいた小峠に対し、「光ってるね」と頭を触るなど、頭に関するツッコミを連発。小峠をタジタジにさ