任期満了に伴う熊本県益城町の町長選挙が、4月21日に告示されました。 益城町選挙管理委員会によりますと、午前11時時点で立候補を届け出ているのは、届け出順に、いずれも無所属で、新人の会社役員、徳永恵美子候補（58）と4選を目指す現職の西村博則候補（69）の2人です。 10年前の熊本地震で大きな被害を受けた益城町ですが、先月、復興のシンボルとして整備が進められてきた県道・熊本高森線を4車線に広げる工事が全線で完了