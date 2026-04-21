「いきなり！ステーキ立川北口店」と「名代富士そば立川店」が、5月1日から31日までの期間、コラボレーションを実施。ブランド毎に異なるコラボメニューを同時販売する。【画像】じっくり見る！いきなり！ステーキ×富士そばコラボメニュー「いきなり！ステーキ立川北口店」の限定メニューとして、名代富士そばご用達「紅生姜」をステーキにトッピングできる、そば付きのコラボ限定セットメニューを販売する。富士そばの蕎麦つ