「WELL CERA」サントリーウエルネスは、機能性表示食品「WELL CERA（ウェルセラ）」（スティックパウチ・1.2g×30本／30日分）を4月21日から発売する。同社は、いくつになっても、誰もが自分らしく生きる力を存分に発揮して、人生を輝かせ続けられる社会の実現を目指し、健康食品や化粧品・美容商品を年間延べ200万人超の消費者に通信販売で届けている。「WELL CERA」は、乾燥による肌荒れに悩みの人や、顔だけでなく全身の肌の乾