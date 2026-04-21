ダイソンは、Dyson Supersonicシリーズの新製品、「Dyson SupersonicTravel（ダイソン スーパーソニック トラベル）ヘアドライヤー」を発表した。「Dyson SupersonicTravelヘアドライヤー」新しいDyson Supersonic Travelヘアドライヤーは、シリーズのコアテクノロジーをそのままに、従来のモデルに比べて32％小型化、25％軽量化（現行のDyson Supersonicヘアドライヤーとの比較）しているにも関わらず、パワフルさはそのまま。従