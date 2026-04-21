演出家のテリー伊藤（76）が21日、自身のインスタグラムを更新。10年ぶりに手に入れたという新たな“愛車”を公開した。【写真】これはおしゃれ！テリー伊藤、10年思い続けた購入した希少“フランス名車”内外装全部見せテリーは「シトロエン2CVチャールトンを10年振りに手に入れた」と報告。「離れていた間もいつかまた乗りたいと思っていたので念願叶う」（原文ママ）と思いを募らせていたことを明かした。そして「私はパ