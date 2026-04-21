「ほねほねザウルスリバイバル」カバヤ食品は、今年に発売25年目を迎える玩具菓子「ほねほねザウルス」シリーズから、「ほねほねザウルスリバイバル」を4月27日に順次、全国のイオン・イオンスタイルなど（店舗によって、取り扱いのない場合がある）で発売する。「ほねほねザウルス」は2002年7月に発売し、「ほね」と「恐竜」をモチーフにしたプラキットとチューインガムがセットになった、カバヤ食品オリジナルのロングセラー玩具