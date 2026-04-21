高市首相は、靖国神社の春の例大祭にあわせて供え物の真榊（まさかき）を奉納しました。参拝は見送る方向です。東京・九段の靖国神社では21日から春の例大祭が始まり、高市首相はこれに合わせて「内閣総理大臣・高市早苗」の名前で供え物の真榊を奉納しました。23日までの春の例大祭の期間中の参拝は見送る方向です。高市首相の真榊奉納について、木原官房長官は「私人の立場での奉納」とした上で、「政府として見解を述べる事柄で