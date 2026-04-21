ロッテのドラフト2位・毛利海大投手（22）と球団公式マスコットのズーちゃんが21日、千葉市の市立海浜打瀬小学校を訪問し、社会貢献活動「MARINESLINKS」の一環としてマリーンズ・ランドセルカバー贈呈式に出席した。自身もプロ野球選手として“新1年生”の左腕は「プロは一つ間違うと大変なことになりますし、そういう怖さっていうのを痛感しながら、その中でも野球を仕事にしているっていうところは本当に新鮮な感じ」と振