公益社団法人日本将棋連盟は4月21日、今年1月22日に逝去した加藤一二三（かとう・ひふみ）九段の「お別れの会」を6月6日（土）に執り行うと発表しました。 【写真を見る】【 加藤一二三さん 】6月6日に将棋会館で「お別れの会」開催を発表「名誉十段」の追贈も決定「お別れの会」は2026年6月6日（土）の午後3時から午後5時まで、将棋会館（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-18-5）にて開催されます。主催は公益社団法人日本将棋連