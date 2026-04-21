4度の結婚・離婚を経験し、4人の子供を育てるモデルのMALIA.（43）が、19歳の長女との間に勃発した凄まじい反抗期の様子を激白した。【映像】反抗期が激しかったMALIA.の19歳長女4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演したMALIA.は、ワンオペ育児の苦労を語り合う中で子供の反抗期に言及。現在、Jリーガーの新保海鈴選手（23）ら3人の息子と長女を育て上げた彼女だが、男の子たちは「ママが怖すぎて反抗できなかった」と