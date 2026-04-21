お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。自身のファンについて語った。MCのMEGUMIから「ファンはどういう人が多いですか？」と質問される場面が。「大体女性、8割9割。20代から30代くらいの方」が多いと明かした。「キャーみたいにはならない、出待ちもいないですし。あんまり僕もそういうのが好きじゃないってなんとなくわかってると思うし」