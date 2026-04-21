歌舞伎俳優の片岡愛之助が20日に自身のアメブロを更新。移動中に乗車していた新幹線が停車し、車内が停電したことを報告した。【映像】市川團十郎の子どもたちの姿「新幹線停電です」というタイトルでブログを更新した愛之助は、翌日に東京で控えているCM撮影のために移動中であったことを説明。しかし、「新幹線が品川駅で止まってしまいました。しかも真っ暗です」と、車内の照明が消えた状況を写真とともに明かした。続け