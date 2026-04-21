イギリスのチャールズ国王が21日、故エリザベス女王の生誕100周年にあわせてメッセージを発表し、母の生涯を振り返りました。チャールズ国王は21日に発表したビデオメッセージで「女王のほぼ100年という歳月は、目覚ましい変化の時代でしたが、女王は時代の流れやあらゆる変革を通して、常に変わらず、揺るぎなく、国民に尽くし続けました」と述べました。また、「私たちが今生きている時代について、彼女は深く心を痛めたのではな