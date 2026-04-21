パート勤務をしている人のなかには、「年収の壁」を意識して働いている人もいるでしょう。子どもの独立などを機に勤務時間を増やす場合は、年収の壁を超えるとどうなるか知ったうえで判断することが大切です。 今回は、配偶者の社会保険上の扶養から外れる基準となる「年収の壁」の概要を整理するとともに、その水準を超えた場合に生じる影響や、あわせて考えられるメリットについて解説していきます。 年収