被相続人が亡くなった際、相続人は基本的に子どもや配偶者などに限られますが、遺言書が残されていれば相続人以外も遺産を受け取れる場合があります。しかし、遺言書の内容によっては、相続人から理解を得られず、円満に遺産を受け取れない可能性もゼロではありません。 今回は、遺言があったら相続人以外でも遺言通りに遺産を受け取れるのか、また正式な遺言書の条件などについてご紹介します。 遺言があっても全