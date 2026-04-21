ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#11が、12日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○4度の離婚を経験した美奈子が語る結婚観トークコーナー「ちょっと言わせて! ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、紺野あさ美、MALIA.、美奈子、まぁみという、“ワンオペママ”が集結した。企画冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸みなみから「何度離婚しても、結婚は