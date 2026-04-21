5月19日～順次出荷予定 【Xbox ワイヤレス コントローラー『Forza Horizon 6』特別エディション】 参考価格：13,200円 【Xbox ワイヤレス ヘッドセット『Forza Horizon 6』特別エディション】 参考価格：20,900円 日本マイクロソフトは、「Xbox ワイヤレス コントローラー『Forza Horizon 6』特別エディション」と「Xbox