※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 「最初にドラマにはまり、すぐ小説を読みました。早見和真さんの作品とは、『95』のドラマに出演させていただいたご縁があり、どちらも僕の中では心に残る小説です」細田さんの推薦本は『ザ・ロイヤルファミリー』。有馬記念制覇の夢を追う馬主の山王と、秘書・栗須の長年の思いを描いたヒューマンドラマだ。「小説にはドラマで削られてしまった多くのエピソード