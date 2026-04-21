Googleは4月21日、WebブラウザGoogle ChromeにAIアシスタント「Gemini in Chrome」の日本での提供を開始した。同機能は最新AIモデル「Gemini 3.1」を採用しており、Mac・Windows・Chromebook Plusのデスクトップ版ユーザー向けに順次展開される。「Gemini in Chrome」が日本でも提供開始されたGemini in Chromeの主な特徴は、現在閲覧中のタブを離れることなく、AIアシスタントとチャットできる点。タブ右上のアイコンをクリックす