ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#11が、12日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○華やかな生活の裏には壮絶な過去が番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、3億5000万円の大豪邸に住む超セレブママ・エリさん(38歳)に密着した。46畳の巨大リビングを持つ自宅が公開されると、1シーズンの子ども服代に最大200万円をかけ、毎月のイチゴ代だけで15万円、ク