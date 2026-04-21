女優ナナが、自宅侵入強盗事件の裁判に証人として出廷する。4月21日、議政府（ウィジョンブ）地裁南楊州（ナミャンジュ）支部は、凶器を持ってナナの自宅に侵入し、強盗致傷の罪で拘束起訴された加害者A氏の第3回公判を開く。【関連】ナナ、出廷拒否も裁判所から再び呼び出しこの公判には、被害者であるナナとナナの母親が証人として出廷する予定だ。これまで公式スケジュールの都合で出廷が難しかったナナは、日程を調整し裁判に