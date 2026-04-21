【モデルプレス＝2026/04/21】タレントのスザンヌが4月20日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】39歳美女タレント「パーティーレベルの食卓」キーマカレー・豚汁など手料理ズラリ◆スザンヌ、旬の食材で手作り料理スザンヌは「アサリの酒蒸しは息子がお友達家族に連れてってもらった（ありがたい）潮干狩りのアサリでお出しまで美味しくいただいたよ」とつづり、美しく盛り付けられたアサリの酒