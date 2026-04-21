牛丼チェーンの「すき家」は、4月28日午前9時より「スパイシーキーマカレー丼」を販売する。価格は並盛690円から。販売終了時期は未定。「スパイシーキーマカレー丼」は、具沢山のキーマカレーにレタスとおんたまを合わせた一品。鶏と豚の合い挽き肉に加え、大豆ミート、玉ねぎ、ナス、赤ピーマンといった具材を使用している。【画像を見る】チーズや牛あいがけも販売ラインアップを画像で見る〈スパイシーなカレーとまろやかさ