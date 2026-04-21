【おおのたろう 赤ちゃんブーブコレクション】 4月28日 発売予定 価格：1回500円 キタンクラブは、カプセルトイ「おおのたろう 赤ちゃんブーブコレクション」を4月28日に発売する。価格は1回500円。 本製品はイラストレーター、おおのたろう氏が描く柔らかいタッチの赤ちゃんが子供用自動車おもちゃで遊ぶ姿を再現したフィギュア。赤ちゃんと自動車は