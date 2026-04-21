リニューアルした「ももちゃり」 岡山市は、市中心部で運営するシェアサイクル「ももちゃり」のポート（貸出・返却拠点）を、4月21日と24日に合わせて7カ所増設し、78カ所にします。 21日に設置されるのは「ローソン岡山津島西坂一丁目店」「ローソン岡山津島南二丁目店」「ローソン清心町店」で、午後５時ごろから利用が可能となります。 また、24日に設置される「ローソン桜橋三