【クレスト CR-C90U3】 9月 発売予定 価格：7,920円 コトブキヤは、プラモデル「クレスト CR-C90U3」を9月に発売する。価格は7,920円。 本商品は「ARMORED CORE LAST RAVEN」にてオープニングムービーで登場した「クレスト CR-C90U3」を1/72スケールプラモデル化したもの。同社の「V.I.（ヴァリアブル.インフィニティ.）シリーズ」復刻生産プロ